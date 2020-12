Paolo Rossi, Maldini: “Non sapevo nulla della malattia, è stato un onore condividere con lui la maglia del Milan”

Paolo Maldini è intervenuto per ricordare la triste scomparsa di Paolo Rossi.

Ex compagni ma soprattutto amici. Questo erano Maldini e Rossi, che hanno condiviso la maglia del Milan a metà degli anni ’80, quando il primo era soltanto agli albori della sua avventura calcistica e il secondo era invece quasi giunta al termine. Una scomparsa, quella del campione del mondo del ’82, che ha colpito molto l’attuale direttore tecnico rossonero. Le parole, toccanti, e il ricordo di un grande calciatore ma soprattutto di un grande uomo che Maldini ha voluto omaggiare, nel rispetto e nel ricordo di quello che è stato il numero 20 della nazionale azzurra, semplicemente Pablito: “La morte di Paolo mi ha colpito perché non sapevo della sua malattia e quindi è stato un fulmine a ciel sereno. Lui ha rappresentato il calcio italiano, non ha uguali in assoluto. Paolo Rossi era solo lui e io ho avuto la fortuna di giocarci insieme al Milan, lui a fine carriera e io giovanissimo”.

