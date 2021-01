Paolo Rossi, la moglie ed il sorriso eterno di Pablito: “Il Museo e il fillm sulla sua vita con Favino e Servillo. Ho fatto un’offerta a Juninho”

Paolo era stupendo, ho imparato tantissimo da lui.

Queste alcune delle parole rilasciate da Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi intervenuto in merito alla recente scomparsa del marito. In una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Tuttosport, ha trattato tantissimi temi legarti al ricordo di Pablito, tra cui anche i primi anni nei quali si sono davvero conosciuti:“Ci siamo conosciuti grazie al mio lavoro di giornalista. Ho sempre avuto la passione per la scrittura per cui ho lavorato a lungo per la testata QN occupandomi di sanità. Ho girato diverse città per lavoro: andare e scoprire per raccontare mi accendeva. Ho avuto anche la fortuna di intervistare grandi personalità del secolo scorso – ha proseguito la Cappelletti – . Dalla Montalcini alla Pivano, da Biagi e Bocca. Ricordo che quando andai a intervistare Margherita Hack stavo già con Paolo: andammo a casa sua, ma non volevo presentarmi come sua moglie. Per cui lo feci salire solo alla fine del nostro colloquio. Bene, non scorderò mai quanto fu divertente vederli parlare amabilmente della gravità e dello spazio prendendo spunto da come i ragni si muovono con leggerezza sulla propria tela. Fu un siparietto incredibile, andarono avanti a lungo a parlare appassionatamente di quel particolare. Quando lo conobbi l’età non è mai stato un problema. Questo sentimento è stato così forte che tutto ciò che è accaduto è avvenuto in maniera naturale. E rifarei tutto pur sapendo il prezzo altissimo che alla fine dovrei pagare”.

La moglie dell’ex campione del mondo ha anche parlato di alcuni aneddoti legati al loro periodo di conoscenza:”Io lo conobbi nel 2003 dopo qualcosa che avvenne due anni prima. L’11 settembre del 2001 ero in Portogallo per seguire la Juventus per uno speciale che dovevo realizzare. Vissi quindi quel giorno incredibile delle Torri Gemelle assieme a Del Piero, Buffon, Lippi e altri giocatori. Mi venne in seguito proposto di collaborare a un libro, ‘Razza Juve’, in cui si raccontavano 10 campioni bianconeri da un punto di vista umano. Mi venne poi chiesto di invitare Paolo Rossi alla presentazione del libro a Perugia. Lo chiamai e mi disse che non sarebbe potuto venire perché era impegnato. Dopo un po’ di tempo lo richiamai e feci leva sul fatto che tutta la tifoseria perugina sarebbe stata felice di riabbracciarlo perchè non era mai tornato. E infatti al mio secondo tentativo si convinse e disse ‘Vengo’. Il problema fu che il giorno in cui lo aspettavamo, lui era a Sofia per una partita di beneficenza e c’era sciopero degli aerei. Riuscì comunque a prendere al volo un aereo per Verona, poi da Verona a Milano col taxi e quindi guidò lui la sua auto fino a Perugia. Arrivò con appena 20 minuti di ritardo! Non ci credevo quando apparve, fui così contenta per quanto aveva fatto per mantenere la parola che gli dissi ‘dopo tutto ciò che hai fatto puoi chiedermi quello che vuoi’. Quel giorno in cui lo vidi per la prima volta rimasi colpita dal suo sorriso: mi entrò nell’anima in maniera prepotente e infatti da allora non è più uscito. Era il 23 ottobre del 2003. Dopo un po’ mi richiamò per sapere se saremmo andati a mangiare qualcosa insieme. Scattò quindi un qualcosa di forte in me e in lui che inizialmente cercammo di trattenere anche perché entrambi avevamo una situazione che stavamo vivendo. Poi però non siamo più stati in grado di arginare”.

LE TRE LAUREE E IL SAPERE DI PABLITO

“A me piace molto studiare. Ho iniziato anche gli studi per la terza laurea in psicologia ma poi con le bambine ho dovuto accantonarla. Ma ho deciso che riprenderò e porterò a termine anche questi studi, a maggior ragione dopo ciò che ci è successo. E’ diventato uno dei miei prossimi obiettivi. Anche con le bambine sono molto severa, pretendo che si applichino molto, studiare e sapere è importante. Però voglio aggiungere un particolare: pur avendo io due lauree c’erano momenti in cui Paolo mi stupiva perché sapeva molto di più di cosa magari pensavo di conoscere io. Era una enciclopedia vivente, grazie alla sua curiosità abbinata a una memoria pazzesca che ha ereditato la prima figlia. Sapeva anche le cose più assurde. Se si parlava dei granelli di sabbia lui ne sapeva un pezzetto in più. Davvero sorprendente, come quella volta con Margherita Hack che andarono avanti a parlare per un’ora del ragno sulla tela!”.

QUELLA TRIPLETTA AL BRASILE

“No, non ricordo nulla di quei giorni. Avevo una famiglia di tifosi, in primis mio papà che quando seppe anni dopo poi che mi ero fidanzata con Paolo impazzì di gioia. Anche i miei tre fratelli erano appassionati. Ricordo la grande euforia ma niente di più. Abbiamo rivisto tante delle sue partite. Anche perché ho sempre voluto che le bambine vedessero cosa loro papà aveva fatto in passato però guardando le immagini insieme a lui”.