Paolo Rossi, la moglie dopo il furto in casa: “Hanno voluto infangarlo mentre l’Italia piangeva la sua morte”

Clamorosa vicenda, quella verificatasi a Bucine.

Mentre il mondo del calcio si stringeva attorno alla famiglia Rossi nella giornata dei funerali dell’ex campione del Mondo, un gruppo di malviventi faceva irruzione presso la sua abitazione, in provincia di Arezzo, per sottrarne i beni presenti. I ladri, sarebbero entrati nella casa del campione del Mondo scomparso prematuramente all’età di 64 anni a causa di un male incurabile, portando via diversi gioielli e alcuni orologi appartenuti all’ex attaccante. Al rientro da Vicenza nell’agriturismo in Toscana, la moglie Federica Cappelletti, ha immediatamente denunciato l’accaduto. I carabinieri, recatisi immediatamente sul posto, stanno effettuando un sopralluogo per verificare il numero dei beni sottratti. Presente anche la Polizia scientifica che, come da prassi, sta effettuando i primi rilievi.

Nel frattempo, la donna, scossa dal dolore e indignata per l’accaduto, intervenuta ai microfoni di QN, si è espressa sulla triste e terribile vicenda, non usando mezzi termini per i colpevoli: “Non bastava la morte di Paolo hanno voluto infangarlo nel momento in cui tutti in Italia piangevano per la sua scomparsa. Potrebbero essersi portati via anche 100mila euro e non me ne fregherebbe niente. Ma è il gesto che stordisce”, ha affermato Federica Cappelletti.