Paolo Rossi, l’omaggio di Gravina: il presidente della FIGC ha deposto maglia azzurra sul feretro di Pablito

Nella notte tra mercoledì e giovedì, la triste notizia.

E’ scomparso prematuramente all’età di 64 anni Paolo Rossi. L’eroe del Mundial non stava bene da tempo, sconfitto da un male incurabile. I funerali si svolgeranno domani mattina nel Duomo di Vicenza, una vera e propria città adottiva che vuole omaggiare un’ultima volta il campione. Ai funerali, inoltre, sarà presente tutta la Nazionale italiana del 1982.

CALCIO ITALIANO SOTTO SHOCK, È MORTO PAOLO ROSSI: L’EROE DI SPAGNA ’82 AVEVA 64 ANNI

VIDEO l’addio a Paolo Rossi, il commovente saluto della moglie: “Lui era tutti, era della gente”

L’accaduto ha scosso l’intero mondo del calcio. Diversi, infatti, sono stati i messaggi di cordoglio diffusi sui vari social network e le commemorazioni per ricordare e celebrare Pablito. Tra questi, anche il presidente della Figc, che stamane ha preso parte ai funerali, celebrati presso il Duomo di Vicenza. Gabriele Gravina, ha deposto una maglia azzurra della Nazionale Italiana con il numero 20 sul feretro di Paolo Rossi, eroe e campione del mondo dell’82, personaggio sportivo che ha segnato la storia del nostro Paese e per questo amato come pochi.