Palermo, un anno fa l’inizio della fine: l’arrivo dei Tuttolomondo e il sogno Serie A…

L’inizio della fine.

Esattamente un anno fa il Palermo passava dalle mani di Daniela De Angeli, storica collaboratrice di Zamparini, nelle mani di Arkus Network, gruppo capitanato dalla famiglia Tuttolomondo. Per i tifosi inizialmente sembrava la realizzazione di un sogno (quello di “liberarsi” di Maurizio Zamparini), ma nel giro di pochi mesi il tutto diventò un vero e proprio incubo che ha portato al fallimento dell’U.S. Città di Palermo.

Allenamento a porte aperte e tifosi allo stadio: “Dai cori degli ultras contro la «proprietaria» Daniela De Angeli, fedelissima di Zamparini e detentrice delle quote dopo l’epurazione degli inglesi, passando per lo striscione di ringraziamento esposto da un altro gruppo della tifoseria organizzata. In quel 25 aprile, la confusione, non colpì evidentemente solo la società“, scrive l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia.

Il club era sull’orlo del fallimento e dopo mesi di trattative la De Angeli decise di cedere accettando l’offerta di Arkus Network, accantonando il corteggiamento del fondo York Capital che si era avvicinato ai rosanero per provare a rilevare il club, ma se da lato per la De Angeli l’hedge fund voleva “acquistare il tempo per decidere se acquistare“, c’era anche chi affermava che il tutto sfumò a causa di una clausola ritenta “troppo pericolosa” dai legali del fondo speculativo americano (quella relativa a Mepal).

I tifosi sognavano di tornare in Serie A, categoria nella quale probabilmente il Palermo non sarebbe andato anche qualora avesse ottenuto la promozione diretta sul campo: “Troppe nubi sulle quali la Procura federale indagava da tempo e troppi dubbi su una cessione che poi non portò alcun beneficio. Non a caso, il deferimento per le irregolarità amministrative arrivò in quei giorni, quelli in cui la speranza di molti si scontrò con la realtà dei fatti. Ovvero che per il Palermo, ormai, la fine era appena cominciata“, conclude il quotidiano.

