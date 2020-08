Palermo, tutto pronto per il ritiro: dal protocollo anti-Covid alle iniziative a Petralia Sottana. I dettagli

Tutto pronto per il ritiro a Petralia Sottana

L’edizione odierna del Giornale di Sicilia apre così, delineando i passi del Palermo verso la preparazione pre-stagionale presso il borgo madonita. Il ritiro inizierà presumibilmente dopo ferragosto, anche se non sono ancora state ufficializzate le date. Seppur manchino ancora allenatore e rinforzi, a Petralia Sottana sembrano essere tutti pronti ad accogliere i rosanero. Diverse le iniziative organizzate in paese. Tra queste, ci sarà lo Street Soccer. Il torneo, organizzato anche lo scorso anno, in questa edizione non avrà tuttavia come protagonisti i tesserati rosanero.

In quel di Viale del Fante, in vista della partenza, la dirigenza si sta preparando ad attuare il protocollo anti-Covid. La squadra dovrà sottoporti ai test previsti dalle norme e, soltanto se gli esiti saranno negativi, il gruppo potrà interamente recarsi a Petralia Sottana e dare inizio alle sedute di allenamento di gruppo.

