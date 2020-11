Palermo-Turris, sarà una sfida tutta da decifrare: fuori casa corallini imbattuti da 570 giorni

Il Palermo cerca il sesto risultato utile di fila.

Alle ore 15.00, allo Stadio “Renzo Barbera”, andrà in scena la sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie C – Girone C, rinviata lo scorso 21 ottobre poco prima del fischio d’inizio a seguito della positività di nove tesserati e del tecnico Roberto Boscaglia. Sarà un banco di prova importante per i rosanero, chiamati a dare un altro segnale di forza per continuare la scalata.

“I numeri – scrive l’odierna edizione del Corriere dello Sport -, propongono una sfida tutta da decifrare in questo recupero fra le due neopromosse: il Palermo può fare poker dopo 3 vittorie consecutive ( e dopo questa è atteso da altre due gare di fila al Barbera), ma la Turris è imbattuta in trasferta. Però le uniche due sconfitte i campani le hanno patite contro Paganese e Potenza, ovvero proprio gli avversari che i rosa hanno appena superato. Un intreccio che conferma l’imprevedibilità del girone”.

PALERMO-TURRIS, LE PROBABILI FORMAZIONI: DUBBI E SCELTE DI BOSCAGLIA

Dunque, il Palermo, inarrestabile nelle ultime giornate di campionato, trova davanti a sé un ostacolo di certo non semplice da affrontare. La Turris di mister Franco Fabiano, una delle quattro squadre del Girone C ancora imbattute lontano da casa, “non perde in trasferta da 570 giorni”. In cinque partite in territorio nemico, la formazione campana, infatti, ha raccolto due vittorie e tre pareggi. L’ultimo, domenica al ‘Massimino’, contro il Catania. Fra poco più di sei ore, i rosanero avranno un’altra opportunità per per confermare l’ottimo stato di forma e continuare la stupire.

