PALERMO-TURRIS, LE PROBABILI FORMAZIONI: DUBBI E SCELTE DI BOSCAGLIA

Il Palermo cerca il sesto risultato utile di fila nel match in programma mercoledì pomeriggio contro la Turris.

Alle ore 15, allo Stadio “Renzo Barbera”, andrà in scena la sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie C – Girone C, rinviata lo scorso 21 ottobre poco prima del fischio d’inizio a seguito della positività di nove tesserati e del tecnico Roberto Boscaglia. Una giornata surreale. L’incubo, però, è ormai alle spalle. Anche Somma, Santana e Marong sono risultati negativi e, una volta completate le visite mediche per ottenere l’idoneità agonistica, torneranno a disposizione del coach gelese.

Dopo un tour de force estenuante, la compagine rosanero ha osservato un turno di riposo. Prima della sosta, il Palermo ha conquistato tre successi consecutivi che hanno notevolmente implementato fiducia, consapevolezza ed autostima in seno al gruppo. Una vittoria sofferta ma meritata, quella centrata contro il Potenza, con i siciliani che hanno letteralmente dominato la seconda frazione della partita. Una squadra capace di restare unita, con ampi margini di miglioramento, che sta evidentemente plasmando la propria fisionomia.

Chi tornerà a disposizione di Boscaglia in occasione del match contro gli uomini di Francesco Fabiano è Nicola Valente, guarito dall’infortunio rimediato durante il derby di Sicilia. Salvo sorprese, anche Peretti sarà convocato: il numero 16 rosanero era uscito anzitempo durante la sfida contro il Potenza a causa di un affaticamento muscolare, ma negli ultimi giorni ha lavorato con il gruppo. Risolto il problema Covid, Lancini non sembra poter ancora disputare novanta minuti. Palazzi e Corrado, invece, sono alle prese con una lieve lesione al flessore sinistro.

Boscaglia, dunque, proporrà il solito 4-2-3-1. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dell’allenatore.

Davanti a Pelagotti, Marconi e uno tra Peretti e Accardi comporranno il tandem di centrali difensivi, mentre Almici e Crivello agiranno da esterni bassi. Odjer e uno tra Broh e Luperini formeranno il binomio di interni in zona nevralgica. D’altra parte, difficilmente Luperini partirà ancora una volta dalla panchina. Resta da capire, però, se sarà schierato in mediana o sulla trequarti. Kanoute e Floriano potrebbero essere gli estremi di un tridente offensivo che dovrebbe avere in Rauti (o Luperini) il perno centrale, con Silipo e Valente che scalpitano per una maglia. Infine, Saraniti agirà da unico terminale di riferimento del reparto avanzato.

Ecco le probabili formazioni del match tra Palermo e Turris.

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Almici, Peretti (Accardi), Marconi, Crivello; Odjer, Luperini (Broh); Kanoute, Rauti, Floriano (Silipo); Saraniti. All.: Roberto Boscaglia.

Indisponibili: Corrado, Palazzi.

(In dubbio Marong, Santana e Somma)

Squalificati: nessuno.

TURRIS (4-3-3): Abagnale; Esempio, Rainone, Di Nunzio, Loreto (D’Ignazio); Romano, Franco, Tascone; Giannone, Longo (Pandolfi), Da Dalt. All.: Francesco Fabiano.

Indisponibili: Brandi (in dubbio), Signorelli, Persano, D’Alessandro, Salazaro, Esposito, Giordano.

Squalificati: nessuno.