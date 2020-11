Palermo-Turris, Fabiano: “Al ‘Barbera’ senza paura, uno stimolo giocare in un campo dove si è fatta la storia”

“Un impegno importante su un campo dove si è fatta la storia del calcio italiano”.

Ha esordito così in conferenza stampa, il tecnico della Turris, Franco Fabiano, in vista della sfida contro il Palermo, in programma alle 15.00 allo Stadio “Renzo Barbera” e valida per la sesta giornata del campionato di Serie C – Girone C, rinviata lo scorso 21 ottobre poco prima del fischio d’inizio a seguito della positività di nove tesserati e del tecnico Roberto Boscaglia.

“Giocare in un campo come quello del Barbera è uno stimolo per noi, per me, per i ragazzi e per la società. L’imbattibilità esterna? In casa o fuori casa è sempre bella, ma questi sono numeri che fanno da contorno. A noi interessa soltanto fare una grande gara a Palermo. Al di là della situazione Covid, troveremo una squadra rinfrancata dai risultati e dal gioco, una squadra che ha maggiore autostima. Li avremmo dovuti affrontare in un momento di impasse, adesso invece affronteremo una squadra di qualità. Signorelli non è ancora al cento per cento ed è inutile fargli fare la trasferta. Persano dovrebbe rientrare dopo Palermo e D’Alessandro tra poco lo avremo a disposizione. I giovani stanno lavorando bene e per il futuro, per adesso va bene così”, ha spiegato Fabiano.

