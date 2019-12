Palermo-Troina, tabù da sfatare per Ficarrotta: con gli ennesi niente gol, né vittorie e un rosso

“Ficarrotta ed il tabù col Troina: niente gol, né vittorie e un rosso”.

Apre così l’odierna edizione de ‘Il Giornale di Sicilia’. Dopo la vittoria contro il Castrovillari, che ha messo al sicuro il titolo di ‘Campioni d’inverno’, i rosanero hanno l’obbligo di vincere per chiudere in bellezza questo girone di andata: domani, infatti, al “Renzo Barbera” andrà in scena Palermo-Troina, l’obiettivo degli uomini di Rosario Pergolizzi è quello di continuare a consolidare il primo posto in classifica e allungare sulle inseguitrici, tra cui il Savoia, che domani ospita l’Acireale, reduce da una penalizzazione di quattro punti. La gara, avrà un doppio valore per Luca Ficarrotta, che nella sua carriera non è mai riuscito and avere la meglio sugli gli ennesi.

“Solo due giocatori del Palermo hanno affrontato in precedenza il Troina e per uno di questi, i rossoblù rappresentano un vero e proprio tabù. Ficarrotta non solo non ha mai trovato la via della rete in quattro precedenti contro i prossimi avversari dei rosa, ma non è mai riuscito a festeggiare una vittoria. Li ha sempre incontrati con la maglia della Sancataldese, in Serie D, a partire dalla stagione 2017/18. Il primo incontro è da dimenticare: sconfitta casalinga per 1-0 ed espulsione al 90′. Non va meglio al ritorno, col Troina vincente per 2-1 e una sostituzione dopo un’ ora di gioco. Nella stagione successiva, ancora un ko interno, stavolta per 2-0 con Ficarrotta in campo per tutti i novanta minuti. L’ unico punto conquistato contro il Troina arriva nel girone di ritorno, con uno 0-0 in casa rossoblù”.

Dunque, per l’attaccante nativo di Palermo il match avrà un valore in più. Ci sarà un incantesimo da spezzare e il gol da ritrovare proprio contro quel Troina che l’ha sempre messo in difficoltà. Chi, invece, ha sempre vinto col Troina è Christian Langella: nella passata stagione, infatti, il Bari si è imposto per 1-0 sia all’ andata che al ritorno, col centrocampista classe 2000 sempre in campo da titolare.