Palermo, tra recesso di Di Piazza e futuro di Mirri: ecco i tre possibili scenari

"Rispetto ai programmi di luglio 2019, dopo soli otto mesi, sono venute meno le risorse degli incassi al botteghino e c'è stata una contrazione delle entrate relative alle sponsorizzazioni", si legge sul noto quotidiano. Motivazione per la quale i quindici milioni investiti dai soci non sono stati stanziati solamente per programmare al meglio il triennio ma per colmare le perdite di gestione dei primi due anni di vita del nuovo club rosanero.