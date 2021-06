Palermo, possibile taglio stipendi: da Lancini e Somma a Luperini. La situazione

Possibile taglio di stipendi per i rosanero. Da Crivello e Somma a Lancini e Marconi: ecco come stanno le cose

"Gli stipendi alti a rischio taglio".

Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", focalizzando l'attenzione sui papabili tagli agli stipendi più onerosi della squadra di Filippi.

Molto, se non tutto, dipenderà dagli obiettivi che si porrà il club in sede di programmazione della prossima stagione agonistica. Di certo, spending review e Serie B è difficile che possano camminare mano nella mano. "Le situazioni da affrontare potrebbero non essere così semplici, dopo una stagione in cui calciatori e staff tecnico hanno avuto un peso pari a 4.7 milioni di euro sulle casse societarie", si legge sul Gds.

Una delle pedine più a rischio sarebbe rappresentata da Roberto Crivello. Il calciatore palermitano ha trovato pochissimo spazio sotto la gestione Filippi (con precisione settantacinque minuti ) e, pertanto, potrebbe essere sacrificato nonostante il contratto in scadenza nel lontano 2024. Nel 3-4-2-1 coniato dal tecnico originario di Partinico, l'ex difensore del Frosinone non ha avuto possibilità di dire la sua né come terzo di difesa né come esterno di centrocampo. Marconi e Valente hanno, rispettivamente, preso il sopravvento su Crivello che è così stato costretto, per la maggior parte del tempo, a guardare da fuori i propri compagni di squadra.

Michele Somma è un altro calciatore che potrebbe finire sull'altare dei sacrificabili. Il difensore ha superato le venti presenze stagionali ( record dalla stagione agonistica 2017-2018) ma non ha convinto a pieno lo staff tecnico rosanero. E a dimostrazione di questo è visibile lo scarso impiego di Somma ai play off di Serie C: zero minuti. Al "Partenio Lombardi" anche una tribuna per scelta tecnica, decisione che lascia trapelare che il difensore originario di Salerno non sia un irrinunciabile secondo il credo calcistico di Giacomo Filippi.

"Si guardano attorno Lancini e Marconi, entrambi in scadenza nel 2022, mentre tra i <<big>> legati al Palermo per più di un anno è da valutare la posizione di Luperini", si legge sul noto quotidiano. L'ex Trapani potrebbe aver diverse richieste ma tutto dipenderà dalla volontà del club di trattenere o meno uno dei centrocampisti più prolifici della stagione appena trascorsa.