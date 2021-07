Palermo, termina la mattinata rosanero: lavoro e assenti. Le ultime dal ‘Barbera’

Dopo lavori di attivazione e prevenzione in palestra, blocchi di corsa e isometria a Villa Florio, la formazione rosanero fa ritorno al 'Renzo Barbera' per chiudere la sua quarta mattinata di allenamenti

⚽️

Ultimata la quarta sessione mattutina di allenamento per il Palermo di Giacomo Filippi.

Una mattinata intensa quella che ha reso protagonisti i giocatori rosanero, che tra le mura amiche del 'Renzo Barbera' prima e quelle del parco di Villa Florio poi, hanno svolto lavori di diversa tipologia e quasi sempre divisi in gruppi. Cinque o sei i giocatori per ogni raggruppamento impiegati in lavori differenziati da parte dello staff tecnico dell'allenatore originario di Partinico, che nella primissima parte della mattina ha fatto svolgere alla squadra lavori di prevenzione e finalizzati al risveglio e all'attivazione muscolare.

Successivamente la squadra si è mossa in toto verso i giardini di Villa Florio, dove era presente anche Kanoutè. Quest'ultimo, nel pomeriggio di ieri, era stato vittima di un piccolo acciacco che lo ha costretto anzi tempo a lasciare la seduta d'allenamento pomeridiana svoltasi sul campo in erba del TC2. Un'uscita, a quanto pare, soltanto precauzionale e che non ha avuto seguito, al momento, ad un stop prolungato del giocatore che questa mattina si è regolarmente allenato in gruppo con i compagni.

Nei pressi della Villa, dunque, è stato svolto un lavoro alternato di corsa e isometria, realizzata con l'ausilio della collaborazione in coppia tra i diversi calciatori. Assenti in questa seduta Pelagotti, Massolo e Misseri: i tre estremi difensori, infatti, sono rimasti al 'Barbera' per ultimare un lavoro personalizzato con l'allenatore dei portieri e non hanno quindi seguito la squadra nei giardini vicini allo stadio.

Ultimate anche le ripetute di corsa, la squadra ha fatto rientro al campo base del Renzo Barbera, salutando e rilasciando anche qualche autografo ai tifosi incontrati lungo il tragitto percorso a piedi. La formazione di Filippi si ritroverà allo stadio nel pomeriggio, per programmare al meglio la quinta sessione pomeridiana della sua settimana di pre ritiro.