Palermo, lavoro di forza e attivazione muscolare: via al venerdì di pre ritiro

Risveglio muscolare e lavori di forza per il Palermo di Giacomo Filippi

Questi i primi carichi di lavoro svolti dal Palermo di Giacomo Filippi in questa ultima mattinata di pre ritiro. Un lavoro aerobico e finalizzato ad evitare possibili infortuni in vista del ritiro di San Gregorio Magno che avrà inizio da lunedì. Divisi in gruppi di cinque o sei giocatori, la formazione rosanero ha effettuato una vera e propria alternanza con la palestra per l'attivazione muscolare.