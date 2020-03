Palermo, situazione surreale: squadra in campo al “Barbera”. Regna l’incertezza

I rosanero lavorano senza dover preparare nessuna gara.

La decisione della Lega Nazionale Dilettanti e del Coni è stata quella di sospendere il campionato almeno fino al 3 aprile per cercare di contrastare nel migliore dei modi l’emergenza coronavirus che si è abbattuta in Italia. Il Palermo, però, dal canto suo, continua ad allenarsi, anche se non sono in programma gare nelle prossime settimane ma l’intenzione è quella di farsi trovare pronti quando l’attività verrà ripresa regolarmente.

Pergolizzi vuole evitare cali di concentrazione e con il suo staff sta lavorando per cercare di non far perdere il ritmo e l’attenzione al suo gruppo. Nella giornata di ieri, riporta Il Giornale di Sicilia, il gruppo ha avuto una sorta di giorno di riposo con i calciatori che hanno svolto allenamenti individuali e lavoro in palestra. Oggi, invece, riprenderà il programma regolare sempre allo stadio “Renzo Barbera“, campo dove i rosanero si allenano.

La squadra naturalmente sta vivendo una situazione particolare, un misto tra incertezza e delusione, soprattutto dopo che inizialmente si pensava che il campionato potesse ripartire a porte chiuse a partire dal 22 marzo, data in cui il Palermo avrebbe dovuto sfidare il Savoia a Torre Annunziata. In campo, intanto, si rivede anche Corsino che prosegue il programma per recuperare definitivamente dal suo infortunio, mentre Santana continua con le terapie.

