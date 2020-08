Palermo, si va verso il ritiro: oggi visite mediche per tre rosanero. Il raduno a Petralia Sottana…

Incassata la prima importante promozione, in casa Palermo si lavora per progettare la prossima stagione di Serie C.

Da una parte il duo dirigenziale Sagramola-Castagnini, fresco di intesa con Roberto Boscaglia – che a meno di clamorosi colpi di scena firmerà un biennale e sarà il nuovo allenatore del club rosanero -, dall’altra parte una foto di gruppo, che insieme a Santana, Pelagotti, Crivello, Accardi, Floriano, Corsino, Marong e i tre giocatori della Berretti, Cangemi, Florio e Matranga, vede presenti anche Edoardo Lancini, Alessandro Martinelli e Malaury Martin, altri tre elementi che soltanto ieri hanno ripreso ad allenarsi in città dopo essere stati in vacanza. Uno scatto che riporta un piccolo segnale di normalità, aspettando la partenza del ritiro in quel di Petralia Sottana, in programma per dopo Ferragosto.

Nel frattempo, nella giornata di oggi – racconta l’odierna edizione del Giornale di Sicilia -, è prevista la seconda tornata di visite mediche, dopo quella sostenuta la scorsa settimana dai giocatori già presenti in città. Toccherà proprio agli ultimi arrivati sostenere i consueti test fisici prima di iniziare il pre-campionato, con ancora altri tre giocatori (Doda, Lucca e Silipo), rimasti in appello per completare il giro degli esami. Quando anche loro avranno sostenuto le visite mediche, il nuovo Palermo targato Hera Hora e tutto lo staff rosanero potranno concentrarsi sul protocollo sanitario da adottare in vista della preparazione nel borgo madonita, come previsto dalle norme Figc.

