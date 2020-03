Palermo, si torna al “Pasqualino” di Carini per preparare la gara contro il Corigliano: il motivo…

Quattro a zero. E’ questo il risultato finale maturato domenica pomeriggio fra le mura dello Stadio “Renzo Barbera”.

Una vittoria, quella conquistata dal Palermo contro il Nola, centrata grazie alla tripletta messa a segno da Roberto Floriano e al gol di Mattia Felici: di fatto non c’è mai stata partita, i padroni si sono imposti sin dai primi minuti di gioco e gli ospiti non sono riusciti a scaldare nemmeno una volta i guantoni di Alberto Pelagotti, spettatore non pagante del match. Venti vittorie in ventisei gare per i rosanero, in vetta al Girone I del campionato di Serie D con sette punti di vantaggio sul Savoia che ha battuto in rimonta il Corigliano, prossimo avversario della compagine di Rosario Pergolizzi.

Corigliano-Palermo: i rosanero chiedono di giocare alle 15, da sciogliere anche il nodo stadio…

La gara, in programma domenica 8 marzo – racconta l’odierna edizione del ‘Corriere dello Sport’ -, potrebbe non disputarsi al “Comunale” ma nel più capiente “Stefano Rizzo” della vicina frazione di Rossano. Qualche notizia più concreta, in tal senso, dovrebbe arrivare in giornata in seguito ad alcune valutazioni che gli addetti ai lavori faranno anche in base alle prime proiezioni relative al numero di tifosi palermitani presenti. Il “Rizzo”, in ogni caso, ha il terreno in erba sintetica, manto sul quale il Palermo potrà riabituarsi in questi giorni dato che, alla luce dell’indisponibilità dal 2 al 9 marzo del “Tenente Onorato” di Boccadifalco per lavori di manutenzione straordinaria, la squadra tornerà ad al “Pasqualino” di Carini, che ha ospitato i rosanero nella prima parte della stagione sino alla fine di dicembre. Il Palermo, dunque, sosterrà tre sedute e tutte di mattina: oggi, domani e venerdì alla vigilia della partenza per la Calabria.