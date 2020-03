Corigliano-Palermo: i rosanero chiedono di giocare alle 15, da sciogliere anche il nodo stadio…

“Nessuno stop alla vendita dei biglietti, nonostante la trasferta sia «connotata da profili di rischio»“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando del prossimo impegno del Palermo. I rosanero domenica pomeriggio sfideranno il Corigliano, una di quelle gare che l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive monitorerà con particolare attenzione, ma ciò non comporterà il divieto di trasferta per i tifosi palermitani. Le uniche raccomandazioni spettano alla società di casa che dovrà vendere dei tagliandi nominativi con la lista degli acquirenti che dovrà essere comunicata alla questura di Cosenza e impiegare steward nel settore ospiti.

La società rosanero avrebbe inoltre anche chiesto l’ormai consueto spostamento della gara alle ore 15, con i calabresi che si sono riservati un po’ di tempo per decide se accattare o meno la richiesta del Palermo. In dubbio anche il campo in cui verrà disputato il match, con il Corigliano che non ha ancora espresso una decisione finale. Due le opzioni lo stadio casalingo, il «Città di Corigliano», e il «Rizzo» di Rossano: “Già in passato, con una prevista affluenza di pubblico sopra la media, i calabresi hanno giocato nel secondo stadio, per quanto la capienza dei due impianti sia praticamente identica“, conclude il quotidiano.

