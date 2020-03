Palermo, prova di carattere: segnali positivi, la squadra sa reagire

“Una prova di carattere. Messo di fronte alle difficoltà, il Palermo è riuscito finalmente ad imporsi senza patemi e sofferenze, cosa che non era avvenuto nelle precedenti occasioni, subito dopo una sconfitta“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia tornando a parlare della vittoria ottenuta domenica pomeriggio al “Barbera” dal Palermo contro il Nola. Un successo netto per 4-0, con i rosanero che hanno dimostrato tutta la loro forza. La formazione di Pergolizzi ha saputo, con un sussulto d’orgoglio, mettere fin da subito le cose in chiaro: la sconfitta con il Licata è ormai acqua passata.

“I precedenti stagionali del Palermo dopo un k.o. non davano particolare spazio all’ottimismo, d’altronde. È vero che i rosa non hanno mai perso due partite consecutive, ma è altrettanto vero che dopo una sconfitta non è mai arrivata una pronta risalita“, si legge.

Dopo la sconfitta interna col Savoia, i rosanero ottennero solamente un pareggio per 0-0 sul campo della non irresistibile Palmese. L’altro ko contro l’Acireale ha demoralizzato i rosanero ma nonostante ciò a Castrovillari arrivò una vittoria per 1-0 su calcio di rigore. Adesso il poker al Nola dopo il ko di Licata: “Quella prova di carattere e maturità che Pergolizzi chiedeva da tempo“, conclude il quotidiano.