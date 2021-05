Palermo, si studia per il futuro: tra budget e programmazione, Mirri cerca nuovi finanziatori

Il Palermo si proietta al futuro.

I rosanero hanno chiuso la stagione 2020/21 al settimo posto della Serie C (girone C) e abbandonato i playoff di categoria al primo turno nazionale nella doppia sfida contro l’Avellino. Adesso serve pensare al Palermo che verrà e di conseguenza al budget che bisognerà mettere sul piatto, considerando anche l’addio di Tony Di Piazza dal prossimo 11 giugno. Il versamento dei 15 milioni è arrivato con regolarità, ma questo denaro è servito per ripianare i costi di gestione dei primi 18 mesi che si aggirano intorno ai 9 milioni. Stando a quanto conferma l’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia‘: «Tra prima e seconda stagione, dunque, il Palermo perderebbe secondo le stime della società più di 9 milioni di euro (1,13 milioni del primo anno e altri 8 milioni per il secondo)».

Di conseguenza rimarrebbero solo 6 milioni in vista del prossimo anno e adesso servirà capire come agirà la società in vista proprio della nuova stagione. Se senza lottare per i vertici sono stati spesi circa 9 milioni, quanto ci vorrà qualora si volesse provare a vincere il campionato? Il presidente rosanero, Dario Mirri, nella conferenza stampa di venerdì’ 4 giugno darà le linee guida a causa anche dell’addio di Tony Di Piazza. Lo stesso presidente è alla ricerca di nuovi finanziatori e acquirenti, ma in questo momento il futuro del Palermo non si sblocca. Bisogna gestire sia un piano societario che uno sportivo: verrà ceduto Lucca per monetizzare, resta però l’ingaggio pesante di Boscaglia e c’è da capire se il futuro di Filippi sarà ancora in rosanero.

