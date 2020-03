Palermo, si lavora sui social: programmi personalizzati. Sforzini scherza ai fornelli, Accardi: “Mi manca ballare con te”

Pausa forzata.

Il Palermo resterà a casa almeno fino a giovedì prossimo, a deciderlo è stata la società rosanero in modo tale da rispettare alla lettera le misure imposte dal governo nazionale per contrastare l’emergenza coronavirus che si è abbattuta su tutta la popolazione mondiale. La formazione di Pergolizzi non sa ancora quando effettivamente tornerà in campo per disputare le restanti otto gare del campionato di Serie D.

Gran parte della squadra, per cercare di far passare la giornata, si è divertita sui social tra dirette, foto e video pubblicati da gran parte del gruppo. Tra questi Ferdinando Sforzini, col bomber rosanero che si è divertito ai fornelli scrivendo: “Manco male alla fine, dai“, commentato la foto del suo risultato. Accardi, invece, pensa al campo e rispondendo al numero 32 rosanero scrive: “Cucì mi manca ballare con te”.

Il preparatore atletico Petrucci, scrive Il Giornale di Sicilia, ha fornito ad ogni giocatori un piano di allenamenti personalizzato da svolgere in casa, in maniera tale da non perdere lo stato di forma acquisito nel corso delle sedute della scorsa settimana e per farsi trovare pronti qualora il campionato dovesse ripartire. Infine, la maggior parte dei calciatori ha invitato tutti a restare tra le mura domestiche per riuscire a superare il più presto possibile questa emergenza.