Palermo, sanificazione del “Barbera”: il manto erboso è pronto, ma la società pensa di allungare la ‘pausa’

“Il «Barbera» rimane chiuso, col Palermo che ha deciso di non far riunire la squadra per gli allenamenti allo stadio, ma si procede con i lavori di sanificazione dell’impianto, in previsione di una riapertura nelle prossime settimane“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando dello stadio “Renzo Barbera“. L’impianto, attualmente libero visto che la squadra di Pergolizzi non si allenata almeno fino a giovedì prossimo, in questi giorni verrà sanificato con operazioni di disinfestazione dei mezzi e delle attrezzature presenti all’interno della struttura, oltre che del campo e delle aree circostanti allo stadio.

Centro sportivo abusivo all’ex manicomio di via La Loggia: l’Asp se ne accorge dopo vent’anni, il Palermo…”

Il manto erboso è in perfette condizioni, visto che nessuno ha calpestato l’erba, ma la speranza è quella che la squadra possa tornare il più presto possibile. “Nei prossimi giorni non sono da escludere ulteriori comunicazioni da parte della società, con la possibilità di prolungare questo periodo di pausa «casalinga» per l’intero organico di Pergolizzi, che comunque sta proseguendo gli allenamenti“, scrive il quotidiano.

CORONAVIRUS A PALERMO, AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

Francavilla-Mediagol: “Calcio e Coronavirus? Stop doveva essere immediato, spiego perché. Quando seguivo i calciatori del Palermo…”