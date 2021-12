Palermo, Salvatori: “Serve un investitore serio. Vinci la Serie C solo con i soldi”

L'ex direttore sportivo rosanero, con un passato al Trapani, ha detto la sua in merito all'attuale gestione societaria del Palermo e non solo

Parola a Fabrizio Salvatori. Un passato in Sicilia, da giocatore e da dirigente, quello dell'ex direttore sportivo di Palermo e Trapani tra le altre. Un passato, intrecciato con storie e club dell'isola, con i quali è stato coinvolto in maniera sempre assidua nel corso della sua carriera. Salvatori ha anche vestito la maglia del Catania nell'ormai lontano 1980, prima di concludere la sua parentesi sul campo 6 anni dopo, tra le fila del Padova. Intervistato ai microfoni di tuttomercatoweb.com, il ds ha parlato proprio dell'attuale situazione del Catania e della lotta in Serie C che sta coinvolgendo in maniera attiva il nuovo Palermo di Silvio Baldini.