Palermo, sabato incontro tra consulta e Orlando per il “Barbera”. Guarnotta: “Cifra richiesta esorbitante”

La querelle sull’utilizzo del “Barbera” prosegue

Apre così l’edizione odierna del Giornale di Sicilia, facendo il punto sulla questione Stadio. La SSD Palermo ha trovato l’accordo con l’amministrazione comunale per la concessione dell’impianto di Viale del Fante, ma è ancora da stabilire come e se verrà estinta integralmente la tariffa di 341.150 euro prevista per la stagione conclusasi. Ieri in commissione consiliare si è discusso il tema della concessione dell’impianto al club del duo Mirri-Di Piazza e domani la consulta di quest’ultimo incontrerà il sindaco Leoluca Orlando.

Orlando: “Stadio Barbera sede naturale del Palermo, a giorni incontro tra Consulta e Amministrazione comunale”

“Quando abbiamo costituito la consulta abbiamo deciso di contattare subito il sindaco per sbloccare la situazione dello stadio. La cifra che viene richiesta ci sembra esorbitante, in relazione al campionato che il Palermo affronterà. Il sindaco però ci ha assicurato che farà il possibile per risolvere la questione. Ci ha messo la faccia, coinvolgendo anche me lo scorso anno. Sarebbe assurdo giocare a Marsala o Enna, dopo aver fatto tanto per ridare il Palermo ai palermitani“. A dirlo è il magistrato Leonardo Guarnotta, rappresentante della consulta d’indirizzo della SSD Palermo. “Negli anni passati si era trovato un accordo sui costi di manutenzione straordinaria, che la società prese in carico a compensazione del canone di concessione. Mi riprometto di parlarne anche col presidente del consiglio comunale, per sensibilizzarlo in tal senso. L’ipotesi di una sponsorizzazione potrebbe essere una soluzione, ma non so quanto praticabile“.

Palermo, concessione stadio Renzo Barbera: si va verso uno sconto, assist del Comune al club rosanero

Nella giornata di ieri non si è esclusa la possibilità di ammortizzare il debito, ad esempio sfruttando il fondo perequativo degli enti locali per istituito nel bilancio della Regione. Il tempo, tuttavia, stringe. Entro il 29 luglio infatti il club rosanero dovrà presentare alla Commissione Criteri Infrastrutturali della Figc la documentazione relativa alla concessione dell’impianto indispensabile per l’iscrizione al campionato di Serie C.

“In un mese – conclude Guarnotta – ce la possiamo fare. Ci stiamo muovendo celermente e il sindaco ci ha dato la possibilità di vederci sabato. Noi faremo tutto il possibile, tifo Palermo da quando ho dieci anni e posso finalmente dire di fare qualcosa per la squadra della città“.

Palermo, i progetti per la Serie C: denominazione, nuovo allenatore e rinforzi. Il punto