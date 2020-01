Palermo-Roccella, la prima in casa di Floriano: l’attaccante ha già punito i calabresi

“Contro il Roccella, Floriano sa come si fa“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando di Roberto Floriano, neo attaccante del Palermo che ha già esordito in trasferta contro il San Tommaso, match pareggiato dai rosanero per 1-1. Il classe 1986 arrivato dal Bari oggi pomeriggio scenderà in campo per la prima volta al “Barbera” contro il Roccella, squadra che ha già affrontato lo scorso anno con i galletti, andando anche in rete.

Floriano ha quindi sfidato in una sola occasione gli ionici punendoli con una delle due reti che hanno evitato ai pugliesi una sconfitta casalinga al giro di boa. Questa volta l’attaccante italo-tedesco vorrà però ottenere un risultato diverso rispetto al 2-2 con la maglia del Bari e siglare il suo primo gol in rosanero davanti al pubblico di Palermo.