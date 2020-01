Pergolizzi: “Dagli over mi aspetto di più, contro il Roccella la risolveremo così. Ambro e Floriano…”

“Il pareggio del Savoia contro il Castrovillari ci può aiutare, siamo stati contenti che non abbia vinto”.

Parola di Rosario Pergolizzi. Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Roccella, in programma domenica pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera” (fischio d’inizio alle ore 14.30): oggetto di discussione, anche le tre giornate di squalifica afflitte a Francesco Vaccaro e le probabili scelte per il match di domani.

“Il Savoia ha vinto diverse gare negli ultimi minuti, mentre nell’ultima occasione ha subito il gol del pari. Stessa cosa vale per noi. Roccella? Si tratta di una squadra messa bene in campo, ci vorrà una giocata di un singolo o una palla inattiva. Noi abbiamo lavorato per cercare di far fronte alle difficoltà, andiamo in campo preparati sapendo che siamo in grado di poter fare la giusta prestazione – ha dichiarato Pergolizzi -. Over? I grandi inizialmente hanno fatto meglio mentre adesso la situazione si è un po’ capovolta, dai grandi ci aspettiamo qualcosa di più. Vaccaro? Non gli ho detto nulla, sarà la società a decidere se multarlo o meno. Questo è un gruppo troppo buono e andiamo tutti d’accordo, è normale che io sono l’allenatore e loro i giocatori. È sempre il rispetto che conta. Floriano? Pure se dovessimo cambiare modulo giocherà sempre da ala sinistra, dobbiamo sfruttare le sue caratteristiche e non fargli fare altro. Ambro? Sto pensando a schierarlo dall’inizio”, ha concluso.