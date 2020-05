Palermo, ricordi il rigore sbagliato da Coronado al “Barbera” contro il Cesena?

“Inseguire la Serie A, qualcosa che il Palermo degli ultimi due anni ha fatto senza successo, crollando nelle battute finali. Eppure, per farcela, sarebbe bastato poco“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia, ricordando l’errore dal dischetto di due anni fa di Igor Coronado contro il Cesena. Un tiro dal dischetto che avrebbe potuto cambiare le sorti del Palermo, che al termine dalla stagione fu ‘condannato‘ ai playoff, poi persi in finale col Frosinone, tra polemiche, avvocati e ricorsi di tutti i tipi che però non portarono i risultati sperati.

Coronado: “Faccio il tifo per il Palermo, spero nella A. Frosinone? Perdere così ha fatto male, però…”

“Era un 12 maggio, ma del 2018, davanti ad un «Barbera» insolitamente colmo di gente (oltre 23 mila spettatori, record stagionale prima degli spareggi) per spingere la squadra di Stellone nella volata a tre con Frosinone e Parma. Una corsa al fotofinish nel quale il Cesena si ritrovò ad essere arbitro imparziale, togliendo qualcosa a tutte le contendenti per l’ultimo posto utile nel treno che portava in massima serie“, si legge.

Il penalty di Coronado fu l’unica vera occasione da gol per il Palermo nella partita contro i romagnoli, ma il numero 10 brasiliano ex Trapani spedì il pallone in curva a cinque minuti dal fischio di fine primo tempo. Le motivazioni diverse, visto che il Cesena non aveva più nulla da chiedere al campionato, quella volta non fecero la differenza. Una promozione in Serie A mancata per due punti, quelli persi proprio contro il Cesena, col brasiliano che in estate venne poi ceduto allo Shrajah per sei milioni…