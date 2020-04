Palermo, ricordi il derby col Catania vinto per 5-0?

Pokerissimo.

Esattamente sedici anni fa il Palermo vinceva al “Renzo Barbera” per 5-0 contro il Catania. Un derby storico nell’anno in cui i rosanero tornarono in Serie A. Un successo che, ricorda Il Giornale di Sicilia, permise alla formazione allora allenata da Guidolin di accelerare il cammino vero la massima serie. Era il 4 aprile 2004, uno stadio stracolmo e un Palermo pieno di calciatori che da lì a poco si sarebbero imposti sul panorama nazionale e internazionale.

Ad aprire le danze al 7′ fu Antonio Filippini con un destro dal limite dell’area che si insacco all’angolino basso. Il Catania subì il colpo e al 30′ i rosanero raddoppiarono con Biava, abile a girare in rete un perfetto assist di Corini da calcio di punizione. Nella ripresa la doppietta di Toni e la rete di Emanuele Filippini misero il sigillo su una vittoria che tutti i tifosi rosanero ricordano ancora oggi. Adesso il Palermo è in Serie D e il Catania in C: il derby manca dal 2013, sette anni in cui le due formazioni siciliane non si più sono sfidate…