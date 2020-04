“Insieme per Palermo”, l’assist di Dybala: la stella della Juventus sposa la causa degli ex rosanero

Paulo Dybala non dimentica Palermo.

Settimane complicate per l’Italia, costretta – insieme a buona parte dell’Europa – a fare i conti con l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19. Situazione che ha spinto il Governo a mettere in atto provvedimenti – severi, ma necessari – per cercare di limitare la diffusione del contagio. Diversi i personaggi del mondo del calcio e dello spettacolo che, in questi giorni, hanno lanciato diverse campagne per offrire un aiuto al sistema sanitario ma anche ad ospedali, parrocchie e famiglie che versano in condizioni di disagio economico. Palermo, tra le tante città d’Italia, è una di quelle che sta vivendo, oltre all’emergenza sanitaria, anche un a gravissima emergenza economica e sociale. Sono oltre 15.000 infatti le famiglie che, nei giorni scorsi hanno fatto richiesta al Comune, per ricevere aiuti alimentari. Una situazione che non è di certo passata inosservata ad un grosso gruppo di giocatori ex rosa – e non solo – che negli anni passati vestito la maglia del club rosanero nell’era Zamparini, riunitisi proprio per lanciare un’iniziativa a sostegno delle famiglie bisognose del capoluogo siciliano.

A promuovere la raccolta fondi “Insieme per Palermo”, oltre a Federico Balzaretti, Salvatore Sirigu, Francesco Benussi, Giacomo Brichetto, Moris Carrozzieri, Mattia Cassani, Cesare Bovo, Matteo Darmian, Simon Kjær, Cristian Zaccardo⁣, Afriyie Acquah, Manuel Blasi, Roberto Guana, Josip Ilicic, Fabio Liverani, Giulio Migliaccio, Antonio Nocerino, Fábio Simplício, Amauri, Igor Budan, Fabrizio Miccoli, Mauricio Pinilla, Davide Succi e il tecnico Francesco Guidolin, Miralem Pjanic e Giorgio Chiellini, anche l’ex attaccante del Palermo – oggi in forza alla Juventus – Paulo Dybala. Proprio in queste ore, la ‘Joya’ ha diffuso tutti i dettagli dell’iniziativa attraverso una Instagram stories, in cui ha invitato i suoi followers a prenderne parte.