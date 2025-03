Palermo, Pierozzi si prende la fascia: corsa, carattere e grinta da leader

Nella gara vinta per 3-0 in favore dei rosanero, Pierozzi ha trovato il primo gol con la maglia del Palermo che ha sbloccato anche il match. Sempre nella stessa partita è andato vicino a segnarne un altro, con un tiro che è stato parato dal portiere della squadra avversaria. Un’ottima prestazione nel complesso che gli ha permesso di ricevere un 7 in pagella , segno di una prestazione più che convincente.

LA PARTITA CONTRO IL BRESCIA

Corsa, carattere e grinta sono gli aggettivi per descrivere la partita di Niccolò contro il Brescia: super prestazione dell’esterno destro che ha dato tutto se stesso per portare alla vittoria i rosanero. Nonostante il match sia stato vinto grazie al rigore di Pohjanpalo, il classe 2001 per 90 minuti ha lottato su ogni pallone, annullando le avanzate delle “rondinelle” e rendendo quasi impossibile per gli avversari creare occasioni pericolose. Anche nella fase offensiva ha dato il suo contributo, dove nei primi minuti di gioco è andato vicino al secondo gol consecutivo nelle ultime due gare con un colpo di testa parato da Lezzerini.