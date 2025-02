LE PAGELLE DI COSENZA-PALERMO 0-3. I rosa battono l’ultima in classifica e si riavvicinano ai playoff

Il Palermo batte a domicilio il Cosenza e torna a casa con un carico di ottimismo che farà comodo per le prossime gare. Basterà? Migliori in campo Audero, Brunori e Pohjanpalo, peggiore... Le pagelle di Mediagol.

23 febbraio 2025

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo torna da Cosenza con tre punti e un carico di ottimismo che farà comodo per le prossime gare. Domenica i rosa affronteranno al Barbera un Brescia nel limbo tra playoff e playout.

AUDERO 7

Salva il risultato due volte a inizio gara, poi si limita all'ordinaria amministrazione data la scarsa pericolosità degli avversari.

BANIYA 6,5

Con l'assenza di un vero centrale di ruolo, si prende la responsabilità di dettare i ritmi della retroguardia, anche se spesso risulta evidente la scarsa coordinazione del reparto.

BLIN 6,5

Schierato come difensore di impostazione, fa il possibile in fase di interdizione e riesce spesso a uscire palla al piede dando maggiore fosforo alla manovra. Quando avanza il baricentro, paradossalmente è meno lucido e sbaglia le verticalizzazioni.

MAGNANI 6,5

Dopo dieci minuti sbaglia in maniera clamorosa un intervento su Gargiulo che colpisce quasi indisturbato di testa esaltando i riflessi di Audero, poi prende le misure e gioca in maniera ordinata, arrivando persino vicino al gol con una conclusione da fuori area.

CENTROCAMPO — PIEROZZI 7

Segna la rete che spiana la strada al successo del Palermo con un ottimo inserimento dalla destra. In fase difensiva si fa trovare sempre nel posto giusto raddoppiando i portatori, e quando si aprono gli spazi, lascia la sua zona di competenza per cercare fortuna in avanti. BUTTARO (dall'89') S.V.

GOMES 6

Tanta arrosto e poco fumo, gioca la solita partita di quantità, dedicandosi quasi esclusivamente alla fase difensiva soprattutto nella tasca tra difesa e centrocampo.

RANOCCHIA 6

Parte male perdendo una palla sanguinosa vicino l'area che Artistico sbaglia da pochi passi, poi al 12' tiene in gioco Gargiulo nell'altra vera azione del Cosenza, ma gradualmente prende le misure e aumenta i giri della sua partita. Non incide in maniera specifica, ma dà continuità alla manovra. SEGRE (dall'84') S.V.

VERRE 7

Sembra sempre sapere cosa fare col pallone tra i piedi e difficilmente perde il possesso. Ora deve confermarsi anche contro avversari di livello superiore. Decisivo in due dei tre gol: assist a Pierozzi per l’1-0 e a Pohjanpalo per il 3-0. VASIC (dal 74') S.V.

LUND 6

Non lascia il segno in modo evidente, ma con la sua velocità crea spesso problemi alla difesa del Cosenza. Se riuscisse ad attaccare gli spazi con maggiore continuità e intensità, potrebbe diventare decisamente più pericoloso.

ATTACCO — BRUNORI 7

Si guadagna il rigore e lo trasforma con sicurezza, confermandosi sempre pericoloso palla al piede. L'intesa con Pohjanpalo è ancora da affinare, ma per oggi va bene così. LE DOUARON (dal 74') S.V. entra sul 3-0 e tocca pochissimi palloni.

POHJANPALO 7

Segna il gol del 3-0 con una semplicità disarmante ed è decisivo già per la sola presenza in grado di attirare 2-3 avversari alla volta. Anche oggi riceve pochi palloni puliti, ma nell'unica vera azione non sbaglia. DI FRANCESCO (dall'84') S.V.