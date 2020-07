Palermo, Orlando: “Concessione stadio Barbera? Mi auguro di non dovere intervenire”

Questione legata alla concessione dello stadio “Renzo Barbera ancora bloccata.

Si attende che la proposta deliberativa del settore risorse immobiliari del Comune di Palermo venga esaminata del Consiglio Comunale che da un giorno all’altro dovrebbe prendere una decisione definitiva in merito alla convenzione sull”utilizzo del Renzo Barbera. A più riprese il sindaco palermitano, Leoluca Orlando, ha detto che il Palermo non può che giocare in città e nel suo storico impianto, come confermato nel corso dell’intervista concessa al format televisivo Zona Vostra in onda su Trm.

“Io considero normale che lo stadio Barbera venga utilizzato dal Palermo, a conferma di questo c’è la bandiera rosanero che io stesso ho piazzato a Palazzo delle Aquile. Considero stravaganti le ipotesi concernenti l’utilizzo di impianti diversi da quello di Viale del Fante. L’anno scorso, voglio ricordare, che ho firmato una lettera nella quale davo piena disponibilità per quanto riguarda l’utilizzo dello stadio sapendo che con la stessa avrei interpretato sentimenti, volontà e desideri di tutti. Oggi abbiamo predisposto una delibera che era rimasta ferma per anni a causa della situazione incerta del Palermo di Zamparini che non consentiva al Consiglio Comunale di deliberare. Adesso c’è una squadra che ha dimostrato di poter vincere e una società seria, adesso il Consiglio può deliberare con tranquillità. La delibera contiene una valutazione tecnica del valore di questo immobile, noi amministriamo beni pubblici e quindi l’ufficio tecnico ha fatto un determinato lavoro. Utilizzeremo qualsiasi strumento, come la finanziaria regionale, per rendere meno esosa la cifra attualmente prevista. Il canone da 341.150 euro sarà fortemente ridotto con questi interventi anche grazie ad un’eventuale sponsorizzazione che come Comune proporremmo alla società. L’immobile è del Comune ma l’area è della Regione, faremo insieme il bando per quanto concerne il diritto di superficie sullo stadio. Anche quest’anno potrei firmare il documento per concedere lo stadio alla società, spero però che sia il Consiglio Comunale a trovare una soluzione.Il sindaco può firmare un provvedimento? L’ho fatto l’anno scorso e sono pronto a farlo anche quest’anno, mi augurerei che il Consiglio Comunale svolgesse il proprio ruolo e non mi costringa a un provvedimento davvero eccezionale. Ho grande rispetto del Consiglio Comunale e non vorrei intervenire, sono sicuro che loro hanno a cuore il Palermo. Ho grande rispetto del lavoro dei tecnici e dei dirigenti, la loro valutazione è stata fatta a freddo; sono gli stessi che hanno valutato 180,00 euro l’ippodromo. Sono sicuro che il Consiglio Comunale farà la propria parte”.