Palermo-Nola, Coronavirus: il club rosanero mette in vendita i tagliandi, si attendono comunicazioni dalla Lega

“Biglietti in vendita, salvo contrordine. La notizia dei primi contagi da Covid-19 a Palermo non ha fermato la vendita dei tagliandi per Palermo-Nola, match in programma domenica alle 15 allo stadio «Barbera»“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando della questione legata al Coronavirus e le gare del campionato di calcio. Nello specifico la società rosanero nella giornata di ieri ha dato il via alla vendita dei tagliandi, dopo aver riflettuto sull’ipotesi di sospendere l’apertura dei botteghini. Il club di viale del Fante procede quindi regolarmente la propria attività in attesa di comunicazioni contrarie dalla Lega Nazionale Dilettanti.

CORONAVIRUS A PALERMO, AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

La decisione finale spetta al Ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora, con la LND che ha anche sospeso le gare in programma l’1 e 4 marzo relative ai gironi A, B, C e D di Serie D: “Al momento, dunque, il Palermo dovrebbe giocare contro il Nola e senza limitazioni di pubblico sugli spalti. Se invece nelle prossime ore dovessero essere disposte misure ad hoc per la sfida dei rosanero, l’ipotesi più plausibile rimane quella del rinvio della partita, come già deciso per altri casi analoghi nel campionato dilettanti“, si legge.

Il rinvio tra l’altro non comprometterebbe nulla a livello di calendario visto che c’è la possibilità di recuperare questa gara in diverse date prima della fine del campionato regolare. L’altra ipotesi è quella che la gara venga disputata domenica pomeriggio alle 15 a porte chiuse: “A quel punto, la società dovrebbe attivarsi anche per il rimborso dei biglietti già venduti, considerando che la vendita è stata avviata ieri pomeriggio“, conclude il quotidiano.