Palermo-Nola 4-0: le pagelle dei quotidiani. Floriano incanta il “Barbera”, si sblocca Felici. Ricciardo e Martin…

Poker.

Rotondo successo per 4-0 del Palermo contro il Nola allo stadio “Renzo Barbera“. I rosanero tornano a fare bottino pieno dopo il passo falso della scorsa settimana contro il Licata. Prima il vantaggio con la rete di Mattia Felici, poi la strepitosa tripletta di Roberto Floriano, autore di una grandissima prestazione. Per l’attaccante ex Bari sei reti in otto gare con la maglia rosanero. Di seguito le pagelle dei quotidiani:

Gazzetta dello Sport

PALERMO (4-3-3): Pelagotti 6; Doda 6, Peretti 6, Lancini 6, Crivello 7; Langella 6 (35’ st Kraja sv), Martin 5,5 (32’ st Mauri sv), Martinelli 6,5 (43’ st Lucca sv); Felici 6,5 (45’ st Silipo sv), Ricciardo 5,5 (18’ st Sforzini 6), Floriano 8. A disp.: Fallani, Accardi, Ambro, Vaccaro. All.: Pergolizzi 6,5.

Corriere dello Sport

PALERMO (4-3-3): Pelagotti sv; Doda 6, Peretti 6.5, Lancini 6.5, Crivello 7; Langella 7 (40’ st Kraja sv), Martin 7.5 (32’ st Mauri sv), Martinelli 7 (43’ st Lucca sv); Felici 7 (45’ st Silipo sv), Ricciardo 6 (18’ st Sforzini 6), Floriano 8.5. A disp.: Fallani, Accardi, Ambro, Vaccaro. All.: Pergolizzi 6,5. Arbitro: Baratta di Rossano 6.

Giornale di Sicilia

PALERMO (4-3-3): Pelagotti 6; Doda 6, Peretti 6, Lancini 6,5, Crivello 6; Langella 6,5 (35’ st Kraja sv), Martin 7 (32’ st Mauri sv), Martinelli 6 (43’ st Lucca sv); Felici 7 (45’ st Silipo sv), Ricciardo 6 (18’ st Sforzini 6), Floriano 8. A disp.: Fallani, Accardi, Ambro, Vaccaro. All.: Pergolizzi 6,5. Arbitro: Baratta di Rossano 6,5.

LE PAGELLE DI PALERMO-NOLA 4-0. Floriano demolisce il Nola con una tripletta e un assist