Palermo, niente timore coronavirus: il pubblico rosanero ha risposto presente. Domani allenamento al “Pasqualino”

Nonostante i timori legati alla diffusione del Coronavirus i tifosi del Palermo hanno risposto presente alla sfida col Nola . Sugli spalti dello stadio “Renzo Barbera“, infatti, ieri pomeriggio erano presenti 14.653 spettatori. Alcuni abbonati naturalmente hanno preferito non partecipare ma alla fine la cornice di pubblico è stata più o meno in linea con le gare precedenti. Prima del fischio d’inizio è stato anche ricordato Franco Marchione , storico collaboratore rosanero scomparso la scorsa settimana.

Intanto la squadra di Pergolizzi tornerà in campo domani e lo farà al “Pasqualino” di Carini per preparare al meglio la sfida esterna contro il Corigliano: “I rosanero faranno dunque tappa nel campo che li ha visti ospiti per quasi tutto il girone d’andata, prima di trovare una sistemazione a Boccadifalco – si legge sull’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia -. Sospiro di sollievo per Felici, uscito anzitempo dal campo contro il Nola. L’attaccante ha solamente avuto dei crampi al polpaccio“.