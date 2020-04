Palermo, niente tagli: pagati gli stipendi di marzo. I dettagli e le cifre

“Mentre il mondo del calcio ragiona sulla possibilità di tagliare gli stipendi dei calciatori, il Palermo paga. Lo farà oggi, come ogni mese“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando del pagamento degli stipendi della mensilità di marzo a calciatori, dirigenti e staff. In un momento particolarmente delicato a causa della diffusione del virus Covid-19, che sta costringendo tutti a restare a casa, il club di viale del Fante a deciso di proseguire la sua linea virtuosa versando gli emolumenti per intero.

Il monte ingaggi arriva a circa un milione di euro con una mensilità che corrisponde 80 mila euro, tenendo conto dei soli calciatori: “Ingaggi non da Serie D, a dirla tutta, ma la società in sé sta mostrando di entrarci ben poco con la realtà dei dilettanti. Se in quarta serie si ha spesso notizia di club incapaci di garantire il pagamento degli stipendi, sfruttando anche l’assenza di scadenze trimestrali come quelle previste tra i professionisti, a Palermo si vive tutta un’altra situazione“, si legge.

I dubbi sulla ripresa del campionato restano, con tante ipotesi al vaglio ma nessuna ancora concreta e di sicura realizzazione. La formazione di Pergolizzi non scende in campo dal 1 marzo in occasione della gara interna contro il Nola, vinta dai rosanero per 4-0; mentre gli allenamenti sono sospesi dal 12 marzo, dopo che per qualche giorno la squadra si era allenata allo stadio “Renzo Barbera“.

Il gruppo continua a lavorare da casa, con la società che ha anche fornito a tutto una cyclette. La crisi sanitaria, ma anche economica, al momento, non sembra aver minimamente cambiato i piani del Palermo che rischia di perdere ben 210 mila euro, somma che avrebbe incassato tra tagliandi venduti e quota abbonati, con questi ultimi che qualora si dovesse giocare a porte chiuse, o non riprendere il campionato, verrebbero rimborsati…

