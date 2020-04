Palermo, il messaggio di Pelagotti alla squadra: “Mi mancate, ma il tempo ci riporterà in quello spogliatoio”. E Accardi…

Prosegue l’emergenza sanitaria globale legata alla diffusione del Coronavirus.

Un momento complesso e drammatico che ha colpito e stravolto la quotidianità dei cittadini di ogni parte del mondo. In attesa del nuovo bollettino nazionale che diramerà come di consueto la Protezione Civile alle ore 18, nella giornata di ieri – nel giorno in cui i guariti dal COVID-19 hanno raggiunto quota 20 mila e il bilancio dei deceduti ha superato tragicamente i 15 mila – in Italia la curva del contagio è rimasta stabile. Intanto, per quanto concerne il mondo del calcio, le date della possibile ripresa del campionato continuano a tenere banco e ad essere oggetto di discussione tra club e Leghe.

D’altra parte, lo scorso 1 aprile il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenuto in una conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi, ha stabilito la sospensione degli allenamenti per le società sportive fino al prossimo 13 aprile. Ragion per cui, anche il Palermo, attenendosi alle disposizioni del nuovo DPCM, ha sospeso le sedute di allenamento fino alla data in questione, salvo nuove indicazioni.

Palermo: 25 cyclette a casa dei calciatori rosanero per intensificare gli allenamenti

“Sembrano passati anni da quando abbiamo festeggiato il Natale tutti insieme!”, ha scritto il numero uno rosanero, Alberto Pelagotti, sul proprio account Instagram, pubblicando una foto che lo ritrae insieme ai compagni. “Mi mancate come niente e nessuno, ma piano piano il tempo ci riporterà in quello spogliatoio che ci unisce come niente al mondo”, ha poi proseguito, taggando il resto della squadra. Di seguito, il post in questione.