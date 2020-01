Palermo-Marsala, Pelagotti: “Un errore può sfuggire, ma i miei ragazzi non deludono mai! Abbiamo i migliori in campo”

Palermo-Marsala 3-1.

Reduci da una prima parte di stagione che ha messo in mostra i due volti del nuovo Palermo, laureatosi campione d’inverno ma con appena tre lunghezze di vantaggio sul Savoia, dopo un avvio di torneo frizzante e spumeggiante, i rosanero hanno aperto con una vittoria importantissima il girone di ritorno del campionato di Serie D.

LE PAGELLE DI MEDIAGOL: PALERMO-MARSALA 3-1. Vittoria sofferta per i rosa che iniziano il 2020 nel migliore dei modi

La prima gioia rosa del 2020 al “Renzo Barbera”, porta il nome di Juan Mauri, che dal dischetto ha aperto le marcature, Christian Langella, al suo primo gol in maglia rosanero, e infine, il nuovo arrivato Andrea Silipo, che che la chiude con una prodezza, forse fortuita, ma a dir poco spettacolare. La compagine di mister Rosario Pergolizzi, dunque, continua a guidare la classifica del Girone I con un bottino di 44 punti. L’obiettivo adesso è quello di continuare a consolidare il primo posto in classifica, vincere il campionato iniziare la tanto attesa scalata verso i piani alti del calcio: traguardo che passa anche e soprattutto dalle prossime gare di campionato, tra cui quella contro il San Tommaso.

Nel frattempo però, Alberto Pelagotti e compagni si godono questo primo successo del nuovo anno. L’estremo difensore rosanero, infatti, al termine della galla disputata contro gli uomini di mister Terranova, ha pubblicato sul proprio profilo ‘Instagram’ uno scatto di squadra con tanto di dedica: “I miei ragazzi non deludono mai. Un errore può sfuggire nel corso di un anno, noi portieri siamo così, ma che problema c’è quando in campo ci sono i migliori!! Complimenti a tutti, in particolare a Mauri, Langella e Silipo. Grazie ragazzi!”.

Di seguito, il post in questione.