Palermo-Marsala 3-1: le pagelle dei quotidiani. Felici ancora super, bene Mauri e Langella. Che gol di Silipo!

Vittoria importante.

Il Palermo inizia bene il nuovo anno, vincendo per 3-1 in casa contro il Marsala. La formazione di Pergolizzi porta a casa tre punti fondamentali nella corsa alla promozione in Serie C, utili sia per il morale che per la classifica. A decidere la gara le reti di Mauri su rigore, Langella e Silipo, inutile il gol del momentaneo pari dei marsalesi con il penalty trasformato da Balistreri.

Pergolizzi conferma il modulo con il tridente composto da Ficarrotta, Riccardo e Felici, con la sorpresa Mauri in mezzo al campo per sostituire l’acciaccato Martin. Iniziano subito bene i rosanero che si rendono pericolosi con Ficarrotta prima e Kraja poi. Il primo tempo sembra destinato a chiudersi sul pareggio ma al terzo di recupero il Palermo passa in vantaggio: Felici va giù in area di rigore, per il direttore di gara è calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta Mauri che spiazza Russo e porta in vantaggio i rosanero.

Nella ripresa immediato il pari del Marsala su calcio di rigore trasformato da Balistreri, concesso dall’arbitro per un fallo di Pelagotti su Padulano. Il Palermo prova a reagire ma sbatte sulla difesa degli azzurri. Il guizzo arriva al minuto 73: cross di Vaccaro dalla sinistra, Russo esce male e respinge il pallone addosso a Langella, il centrocampista rosanero controlla e mette in rete. A pochi minuti dal fischio finale c’è spazio anche per uno splendido gol del neo acquisto Andrea Silipo che sorprende Russo da posizione defilatissima. Di seguito le pagelle dei quotidiani:

Gazzetta dello Sport

PALERMO (4-3-3): Pelagotti 5; Doda 5,5, Lancini 6, Crivello 6, Vaccaro 5; Kraja 5,5 (12’ st Langella 6,5), Mauri 6, Martinelli 6,5; Ficarrotta 5, Ricciardo 5 (44’ st Accardi sv), Felici 6,5 (24’ st Silipo 6). A disp.: Fallani, Bechini, Ambro, Martin, Rizzo Pinna, Ferrante. All.: Pergolizzi 6,5. Arbitro: Tesi di Lucca 6.

Corriere dello Sport

Giornale di Sicilia

PALERMO (4-3-3): Pelagotti 5; Doda 6, Lancini 6, Crivello 6,5, Vaccaro 5,5; Kraja 5 (12’ st Langella 6,5), Mauri 6,5, Martinelli 6; Ficarrotta 6, Ricciardo 5,5 (44’ st Accardi sv), Felici 7 (24’ st Silipo 6,5). A disp.: Fallani, Bechini, Ambro, Martin, Rizzo Pinna, Ferrante. All.: Pergolizzi 6. Arbitro: Tesi di Lucca 6.

