Palermo, l’ex ds Sogliano: “Ammiro Zamparini, ecco perchè scelsi di dare le dimissioni”

Sean Sogliano ricorda il breve periodo vissuto al Palermo.

VIDEO Mediagol-Berti: l’intervista esclusiva all’ex portiere del Palermo

L’attuale direttore sportivo del Padova è stato dirigente del club di Viale del Fante all’8 giugno del 2011 fino al 1° novembre dello stesso anno, quando decise di firmare le dimissioni. Sogliano fu costretto dalle circostanze, legate a dissapori con l’ex presidente Maurizio Zamparini, a lasciare anzitempo il club con il quale aveva firmato un contratto triennale. L’ex dirigente rosanero, ai microfoni di PdSport Flash, si è proiettato indietro nel tempo e rivissuto i mesi trascorsi in Sicilia.

Berti-Mediagol: “Pelagotti portiere di valore, l’assenza di Santana pesa. Operazioni di mercato con il Palermo? Ho parlato con Castagnini…”

“Io sono andato a Palermo dopo sette anni di esperienza a Varese, dopo questo periodo di tempo avevo deciso di voler cambiare aria e Zamparini mi diede la possibilità. L’ex presidente rosanero volle fortemente che andassi a Palermo che era una piazza importante, lo conoscevo di nomea ed è una persona che sotto alcuni aspetti ammiro. Una persona brillante che alle volte ha preso certe posizioni e si è circondato spesso di gente con tanta personalità con le quali finisce per scontrarsi. A Palermo ho stipulato un contratto di tre anni e dopo sei mesi ho firmato le dimissioni. Abbiamo anche litigato quando ero lì, ma oggi con Zamparini sono in buoni rapporti e ci stimiamo a vicenda. In quegli anni avevo le mie idee e ho fatto fatica a condividere determinate cose e di conseguenza ho deciso di andare via”.

Lanzafame-Mediagol: “Palermo in D mi sorprende. Dispiace anche per il Catania, per tornare in alto…”