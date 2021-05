Palermo, l’ex Di Donato: “Vincere contro l’Avellino non era semplice, ci sono due favorite”

Daniele Di Donato commenta la chiusura della stagione calcistica italiana.

Palermo, le decisioni del Giudice Sportivo: tre rosa in diffida, due turni a Baraye dell’Avellino

L’ex centrocampista e capitano del Palermo si è soffermato sui verdetti rilasciati dal campionato di Serie A senza dimenticare di dedicare un pensiero alla B e soprattutto ai playoff di C. Le dichiarazioni rilasciate dall’ex anche dell’Ascoli nel corso dell’intervista concessa a tuttomercatoweb.com.

Incendio Monte Pellegrino, trovate tracce di fumogeni sul costone: il duro comunicato del Palermo

“La Juve in Champions? È un risultato importante. Sembrava scontato che restasse fuori e invece grazie al pareggio del Verona ha centrato il traguardo. Fare l’allenatore non è semplice. Ha dalla sua due trofei e una qualificazione in Champions. È il prossimo anno avrà una stagione alle spalle. Imparerà dai suoi errori, può solo migliorare. Finale playoff B? Due squadre che hanno giocato un campionato equilibrato guidate da due allenatori capaci. Il Cittadella è una realtà importante, prima o poi farà il salto. Playoff C? Le più attrezzate sono Padova e Catanzaro. Sta facendo molto bene anche il Palermo, vincere contro l’Avellino non era facile. Vis Pesaro? Sono subentrato a novembre e da febbraio abbiamo messo una marcia in più. A gennaio ci davano tutti per spacciati, da febbraio siamo stato la quinta squadra che ha fatto più punti. La salvezza non era per nulla scontata e abbiamo avuto ritmi da playoff. Il lavoro è stato buono. Poi ogni società fa le proprie valutazioni e decide se proseguire o meno. Prendo atto della decisione e mi rimetto in gioco. Cercherò di trovare un’altra situazione intrigante dove fare calcio. I risultati a Pesaro sono stati buoni”.