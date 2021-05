Palermo, le decisioni del Giudice Sportivo: tre rosa in diffida, due turni a Baraye dell’Avellino

Le decisioni del Giudice Sportivo.

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 24 Maggio 2021, dopo le gare del primo turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C, ha adottato le seguenti deliberazioni:

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VECCHI STEFANO (SUDTIROL) perché durante la gara pronunciava un’espressione blasfema (r.c.c., r.proc.fed.)

AMMONIZIONE (I INFR)

PAVANEL MASSIMO (FERALPISALÒ)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BARAYE JOEL (AVELLINO) per atto di violenza verso un avversario al termine della gara.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CURTO MARCO (SUDTIROL) perché durante la gara pronunciava un’espressione blasfema (r.c.c., r.proc.fed.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (II INFR)

BORDO LORENZO (MATELICA)

MASI ALBERTO (PRO VERCELLI)

Dunque, al calciatore dell’Avellino Joel Baraye – sanzionato con il cartellino rosso dal direttore di gara al termine della sfida contro il Palermo – sono stati inflitte due giornate di squalifica. Infine, tre calciatori rosanero sono entrati in diffida: si tratta di Andrea Saraniti, Francesco De Rose e Ivan Marconi.