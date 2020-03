Palermo, l’emergenza Coronavirus ferma gli ultras rosanero: “Attività sospese per il bene dell’Italia”

L’Italia si ferma.

Tutta la diventa zona protetta, misure stringenti per fermare la diffusione del Coronavirus. Lo ha annunciato ieri sera, in conferenza stampa, il premier Giuseppe Conte da Palazzo Chigi. Adesso, dunque, ci si potrà muovere solo per esigenze di lavoro, motivi gravi e di salute: scuole chiuse fino al tre aprile, vietata ogni attività sportiva – si fermano quindi anche i campionati di calcio dopo le mille polemiche dell’ultimo fine settimana -, e divieto di assembramento sia all’aperto che in luoghi pubblici.

CORONAVIRUS, TUTTA ITALIA IN ZONA ROSSA. CONTE: “RESTATE A CASA”

Il nuovo decreto, firmato in nottata, è immediatamente entrato in vigore. Pertanto, da questo momento in poi bisognerà rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell’Italia intera. Chi si è già adeguato alle norme previste per contrastare l’emergenza sanitaria, sono i tifosi del Palermo, e nello specifico la Curva Nord 12, che sulla propria pagina ‘Facebook’, ha annunciato la sospensione si qualsiasi forma di attività che presuppone aggregazione.

“L’attuale situazione sanitaria Italiana ci impone di sospendere ogni forma di attività che presuppone aggregazione. Da oggi resteranno chiusi sia il club che il locale, sono quindi SOSPESE fino a fine emergenza e comunque fin quando non vi informeremo, LE RIUNIONI DEL GRUPPO! In questo momento particolare deve prevalere il buon senso, non il panico, deve prevalere la responsabilità, non l’egoismo. Per il bene di tutti, affrontiamo questa emergenza con coraggio, coscienza e intelligenza, seguiamo scrupolosamente le norme igieniche di base e cerchiamo in tutti i modi di contenere la diffusione del contagio, evitando il più possibile di stare in mezzo alla gente. Deve essere un lavoro di squadra, noi siamo abituati a pensare così, quindi ancora una volta e per ragioni più importanti restiamo uniti e facciamo cultura su come comportarsi, perchè questi sono i momenti dove la popolazione deve dimostrare ciò che è! Tutti per un unico obiettivo, quello di uscire prima possibile da questa situazione”, si legge.

