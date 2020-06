Palermo, le chiavi del centrocampo a Martin: il francese giramondo vuole conquistare tutti

“Una scommessa è stata vinta, adesso tocca fare un’altra giocata per andare a riscuotere alla fine della prossima stagione“.

Apre così l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parlando del centrocampista del Palermo, Malaury Martin. Il francese arrivato in Sicilia questa estate da semi-sconosciuto è riuscito ad imporsi diventando una delle pedine fondamentale dello scacchiere rosanero in Serie D, guadagnandosi in questo modo anche la conferma per la prossima stagione.

“Una scoperta di Sagramola che da amministratore delegato con compiti anche riguardo alla parte tecnica con il d.s. Castagnini ci ha visto bene. Martin alla fine ha fatto all-in, ha vinto mettendosi in discussione, ha conquistato la promozione in C aggiudicandosi alla fine anche il duello in mezzo al campo con Mauri, schiacciato dallo strapotere del francese al punto da non riuscire a strappare una riconferma nonostante fosse molto ben visto da Castagnini“, si legge.

Il prossimo campionato che attende il Palermo sarà però ben più complicato, visto e considerato anche il fatto che diversi club neo promossi in terza serie, spesso, hanno fatto il doppio salto passando in cedetteria: “Ci sarà quindi da registrare nuovi meccanismi, nuovi tempi di gioco, nuovi movimenti. Sarà qui che Martin potrà dimostrare di essere stato un gran colpo in prospettiva per il Palermo – sottolinea il quotidiano -. La sua esperienza in Francia, Inghilterra, Svizzera, Norvegia e Scozia, potrà e dovrà avere un peso specifico a favore del club rosanero“.