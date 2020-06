Palermo, largo ai giovani: rinforzi sotto i trent’anni. Il ‘piano under’ e la stategia rosanero

“Senza più obblighi sul numero di under da schierare in campo, il Palermo non intende comunque mollare la linea verde“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando della strategia di mercato che il club rosanero ha intenzione di attuare. I vertici della società di viale del Fante, certi di poter fare affidamento su almeno sette calciatori che nella stagione appena trascorsa hanno trascinato la squadra in Serie C, stanno lavorando per cercare rinforzi non troppo avanti con l’età.

Da un lato quindi ci saranno i calciatori confermati, dall’altra gli under che hanno ben figurato in Serie D. Salvo particolari eccezioni, quindi, si andrà a puntare su profili sotto i trent’anni: “Perché di base, col mercato di quest’estate, Sagramola e Castagnini vogliono continuare a costruire il Palermo del futuro, quello che può puntare sin da subito al ritorno in Serie B, senza la necessità di ricostruire ex novo la squadra una volta approdati tra i cadetti“.

Per quanto concerne i giovani, la strategia è quella di prenderli a titolo definitivo, in maniera tale che possano diventare patrimonio della società. Per Felici bisognerà attendere il destino del Lecce, mentre per Peretti (in scadenza con l’Hellas) a breve potrebbe esser trovata un’intesa. Doda e Lucca erano già stati acquistato dal Palermo e adesso dovranno rinnovare i loro accordi.

Tra gli under che il club di viale del Fante vorrebbe confermare ci sono anche Langella (Pisa), Kraja (Atalanta) e Fallani (Spal). Per il primo si attende il termine del campionato cadetto, mentre per gli altri due non dovrebbero esserci particolari intoppi: “Rimane un rebus la situazione di Silipo con la Roma: l’attaccante ha rinnovato un anno fa il contratto con i giallorossi fino al 2022, motivo per cui potrebbe non rientrare tra i possibili giocatori ceduti a titolo definitivo, ma i capitolini non avrebbero problemi a prestarlo nuovamente al Palermo per farlo giocare in Serie C“, si legge.

