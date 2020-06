Palermo in Serie C, Pelagotti: “Promozione combattuta e atipica, adesso continuiamo la scalata”

È stata dura e atipica, ma siamo tornati tra i professionisti

Queste le parole di Alberto Pelagotti sui social. L’estremo difensore rosanero ha voluto festeggiare a distanza, insieme ai tifosi, la promozione del Palermo in Serie C. Un successo – il primo nella storia del club del duo Mirri-Di Piazza, arrivato lontano dal campo. Il Consiglio federale, infatti, dopo lo stop definitivo dei campionati dilettantistici a causa dell’emergenza Coronavirus, ha deciso (in conformità con quanto decretato qualche settimana fa dalla LND) che a tornare tra i professionisti fossero le nove squadre in testa alle classifiche dei rispettivi gironi di Serie D. Una conquista, dunque, atipica, ma meritata ed ugualmente lieta.

“È stata dura, sofferta, un po’ atipica poiché avremmo voluto festeggiarla davanti ai nostri tifosi. In certi momenti commovente, molto combattuta, ma alla fine siamo tornati tra i professionisti e vogliamo continuare questa nostra scalata per far tornare Palermo ed il Palermo dove merita. Stiamo tornando!”, ha scritto Pelagotti in un post su Instagram.