Palermo, il preparatore atletico Petrucci: “Tutorial per gli allenamenti di ogni singolo calciatore. Questa pausa…”

Il Palermo si allena a casa.

“Non può è essere un vero e proprio programma di mantenimento perché non facendo carichi di resistenza specifica non possiamo mantenere livelli di resistenza e di forza come vorrebbe la performance della gara“, ha spiegato il preparatore atletico della squadra rosanero, Marco Petrucci, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. La formazione di Pergolizzi resterà ferma almeno fino a giovedì prossimo, per via della decisione della società di sospendere gli allenamenti in maniera tale da seguire nel dettagli le misure di contrasto adottate dal governo per superare l’emergenza coronavirus.

“I giocatori, nonostante saranno a casa seguendo le direttive del Governo e della società, non resteranno fermi – ha proseguito Petrucci -. Dovranno osservare, quindi, un programma individualizzato di esercizi, facendo lavorare gruppi muscolari differenti. Sono esercizi da svolgere con intensità diverse, come per esempio previsto dal metodo Tabata: si fanno degli esercizi di forza ripetuti nel tempo con recupero incompleto in modo tale da fare lavorare sia i gruppi muscolari che il sistema cardiovascolare. Non è un lavoro aerobico specifico, però, in questo periodo di inattività riusciamo a non far calare molto il livello di condizione“.

Ogni singolo calciatore, di giorno in giorno, invierà un clip, in maniera tale che Petrucci possa analizzarla comprendere la bontà dell’avorio svolto da ogni membro della squadra: “Lo stiamo diversificando singolarmente creeremo degli esercizi di compenso dei vari gruppi muscolari in base ai test dei giocatori. Così andiamo a compensare alcune carenze che si possono evidenziare. Farò dei tutorial con l’esercizio da eseguire per ogni singolo giocatore, in alcuni casi anche per un gruppo se richiedono lo stesso tipo di lavoro e li cambieremo di giorno in giorno. Saranno lavori di forza funzionale con esercizi a corpo libero giornaliero. Ogni giorno faranno dei gruppi muscolari diversi, alternando parte inferiore, parte media e parte superiore“.

Infine, Petrucci, si è soffermato sulla possibilità che i calciatori aumentino il proprio peso, visto che lavoreranno in maniera molto ridotta: “Il rischio che prendano chili dipende da quello che mangiano, sta al loro buon senso sono dei professionisti e già ci siamo raccomandati di seguire una dieta ipocalorica, in modo tale che in questo periodo il peso venga controllato. Ma il dispendio energetico del lavoro fatto a casa ovviamente non può compensare il lavoro normale sul campo. In una settimana i livelli di resistenza e di forza non si abbassano in modo esagerato. Siccome i tempi per una ripresa del campionato ci sono, visto che poi mancheranno tre settimane e abbiamo le condizioni per ritrovare la forma necessaria. In sette giorni, comunque, i livelli di resistenza e di forza non si abbassano di tanto, inoltre gli esercizi che abbiamo previsto saranno un ottimo supporto – ha concluso il preparatore atletico rosanero -. E’ chiaro che più è lungo il tempo di inattività, maggiore sarà il decremento“.