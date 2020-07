Palermo, il museo diventa patrimonio culturale: ieri incontro tra Mirri e l’assessore Samonà

Il Museo del Palermo Calcio sarà patrimonio culturale.

Ieri l’assessore dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Alberto Samonà, ha incontrato il presidente Dario Mirri. L’incontro, come spiegato in un post su Facebook, è dovuto alla imminente realizzazione del museo che raccoglierà i cimeli rosanero. Il 1° novembre, infatti, il club di Viale del Fante compirà 120 anni di storia e, proprio nell’anniversario della sua nascita, verrà inaugurato il museo. “Un evento non soltanto calcistico e sportivo, ma di grande interesse storico e culturale“, ha scritto l’assessore.

La società, intanto, in vista dell’apertura del museo sta raccogliendo materiale da esporre, tramite l’aiuto di tifosi ed ex giocatori. In particolare, qualche giorno fa Marco Amelia ha donato un paio di guanti per ricordare il giorno in cui parò il rigore a Ronaldinho in Palermo-Milan del 30 novembre 2008, gara terminata con la vittoria dei rosanero per 3-1. Soltanto un pezzo di storia che andrà ad arricchire un intero mondo dedicato ai rosanero, presso il “Renzo Barbera”.

