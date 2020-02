Palermo, i rosanero tornano in campo: contro il Licata Pergolizzi ritrova Lancini e Ricciardo. Gli assenti…

“Oggi al lavoro, Pergolizzi ritroverà Lancini e Ricciardo”.

Titola così l’odierna edizione de ‘La Gazzetta dello Sport’. Archiviato anche l’importantissimo successo sul Biancavilla di Giuseppe Mascara – il quinto consecutivo in questo girone di ritorno -, arrivato grazie alla seconda magia stagionale di Andrea Silipo e al gol all’esordio di Lorenzo Lucca, quest’oggi, i rosanero riprenderanno a lavorare al “Tenente Onorato” di Boccadifalco, in vista della delicata trasferta di Licata, e il tecnico rosanero avrà quasi tutta la rosa a disposizione, ad eccezione degli infortunati di lungo corso, Mario Alberto Santana e Gianmarco Corsino, e i giovani Raimondo Lucera e Andrea Ferrante, che stanno lavorando per rientrare presto in gruppo.

“Edoardo Lancini ha scontato la squalifica e con ogni probabilità tornerà nell’undici titolare. Potrebbe rivedersi anche Ricciardo che, nonostante l’attacco influenzale, contro il Biancavilla è andato in panchina ed è stato in procinto di entrare, prima che Pergolizzi scegliesse Lucca al posto di Sforzini. Il tecnico palermitano avràl’imbarazzo della scelta in tutti i reparti. L’obiettivo sarà quello di ottenere la sesta vittoria di fila, sperando di allungare ulteriormente sul Savoia, che sarà di scena a Messina contro l’FC”.

In attesa di radunare la squadra e iniziare la marcia di avvicinamento all’ennesimo derby di questa stagione, in programma domenica 23 marzo alle ore 15.00 allo Stadio “Dino Liotta”, i cui biglietti messi a disposizione dalla società gialloblu sono già in vendita presso il Bar Rosanero, in Piazzetta Porta Reale 6, al costo di 10 euro, la società in mattinata è impegnata al Palazzo delle Aquile per la presentazione del del progetto Palermo Polisportiva Virtuale.

