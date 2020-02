VIDEO Palermo-Biancavilla, sboccia il talento di Silipo: riguarda la magia del classe 2001

Due a zero. E’ questo il risultato finale maturato domenica pomeriggio fra le mura dello Stadio “Renzo Barbera”.

Una vittoria, quella conquistata dal Palermo di Rosario Pergolizzi contro il Biancavilla, centrata grazie alle reti messe a segno da Andrea Silipo e il neo-acquisto Lorenzo Lucca. Dopo un primo tempo insipido, l’ingresso in campo dei due under in questione ha di fatto cambiato il trend nella ripresa. Un successo che alimenta l’entusiasmo in casa rosanero e che consente alla compagine siciliana di mantenere il Savoia a distanza di sicurezza.

Una domenica che il numero 30 del Palermo, approdato nel capoluogo siciliano lo scorso 30 dicembre in prestito dalla Roma, non dimenticherà di certo. Un sublime mancino a giro dai venti metri che ha mandato in estasi il “Barbera”. Di seguito, il video del gol messo a segno da Silipo in occasione della partita valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie D – Girone I.